بوروندي تبدأ حملة تطعيم ضد "إيبولا" تحسبا لأي حالات قادمة من الكونغو

أطلقت وزارة الصحة في بورندي حملة للتطعيم ضد فيروس "إيبولا" وذلك للعاملين بالصحة بالخطوط الأمامية على الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، تحسبا لأي حالة قادمة من الكونغو، وذلك بدعم من منظمة الصحة العالمية.



وذكرت منظمة الصحة العالمية - في تقرير لها اليوم الأربعاء في جنيف - أن بورندي تلقت جرعات من اللقاح المضاد لفيروس إيبولا من السلالة الزائيرية التي تصيب جمهورية الكونغو الديمقراطية حاليا، لافتة إلى أنه برغم أن اللقاح لم تتم الموافقة عليه بعد ولم يرخص باستخدامه إلا أنه ثبتت فاعليته ودرجة أمانه بعد استخدامه أثناء تفشي إيبولا في غرب أفريقيا.



وأشارت إلى أن اللقاح يستخدم لأغراض إنسانية لحماية الأشخاص الأكثر عرضة لخطر تفشي إيبولا ومنهم موظفو الصحة في الخطوط الأمامية والعاملون في المجالات ذات الأولوية، مؤكدة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات للإصابة بالفيروس في بوروندي ولكن الاستعدادات لا تزال مهمة.

