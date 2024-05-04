فرق طبية وشواطئ مجهزة..استعدادات مكثفة في البحر الأحمر لاحتفالات عيد القيامة وشم النسيم

قامت الجهات المختصة بمحافظة البحر الأحمر بتنظيم مجموعة من الإجراءات الحيوية والضرورية لضمان استقبال مميز وسلس للمحتفلين بهذه المناسبة الروحية، في إطار الاستعدادات الشاملة للاحتفالات المرتقبة بعيد القيامة وشم النسيم.

تقدمت مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر بخطوات مبادرة متعددة لتأمين الخدمات الطبية الضرورية، حيث تم رفع درجة الاستعداد داخل المنشآت الطبية بالمحافظة، مع زيادة أعداد الأطباء والتمريض في أقسام الاستقبال والطوارئ. وتأكيداً على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، بالإضافة إلى توفير أكياس الدم ومشتقاته بجميع الفصائل في مراكز وبنوك الدم بالمحافظة.

وفي سياق متصل، نشرت المديرية فرق طبية متنقلة أمام الكنائس والميادين وأماكن التجمعات، لتقديم الخدمات الطبية اللازمة، إضافة إلى تنظيم حملات توعية وتثقيفية بالتعاون مع فرق التثقيف الصحي، وفقاً لخطة وزارة الصحة والسكان.

وتجهيزاً للاحتفالات على الشواطئ العامة، كلف محافظ البحر الأحمر مسؤولي المدن بضمان الاستعدادات الكاملة، بتجهيز المقاعد ونشر فرق الإنقاذ، وذلك من خلال المرور المكثف وتوفير سبل الراحة لأهالي المحافظة والزوار.

ومن ناحية أخرى، قدم مرفق إسعاف البحر الأحمر استعدادات متقدمة، حيث تم تجهيز ما يقرب من 200 سيارة إسعاف للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، وذلك من خلال نشر سيارات الإسعاف في أماكن التجمعات والشواطئ العامة، لتقديم المساعدة بشكل سريع وفعال.

وتجسد هذه الاستعدادات التامة الجهود المبذولة لضمان سلامة وراحة المواطنين والزوار خلال فترة الاحتفالات المقبلة بعيد القيامة وشم النسيم، مما يعكس الاهتمام الكبير بتوفير بيئة صحية وآمنة للجميع.