الجيش اليمني: نشكر السعودية على دعمها في الحرب ضد الحوثيين

أعرب قائد العمليات المشتركة بالجيش اليمني، اللواء صغير بن عزيز، عن شكره للمملكة العربية السعودية والتحالف العربي، في دعم الجيش في الحرب على مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.



وقال بن عزيز في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس": "نعبر عن تقدير كل اليمنيين لجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية".



وأضاف: "هذه التضحيات التي امتزجت بالدم اليمني تجسد واحدية القضية والهدف والمصير وستظل اليمن ضمن محيطها العربي الأصيل بعيدةً عن محاولات واستهداف مشروع إيران التخريبي".