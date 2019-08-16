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فن

برفقة زوجها وابنها.. شاهد كيف احتفلت بلقيس بعيد زواجها

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 04:16 م
بلقيس
بلقيس
سمر سعد
احتفلت الفنانة بلقيس فتحى بعيد زواجها بطريقة مختلفة، حيث سافرت فى رحلة للخارج برفقة زوجها وابنها.

ونشرت بلقيس فتحى صورة لها برفقة زوجها وعلقت عليها قائلة: "كل عام وانت فى قلبى".

وكانت الفنانة بلقيس فتحى شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بعدسة المصورة Fatima Sahwan.

وتألقت بلقيس فتحى خلال جلسة التصوير بإطلالة رائعة من اختيار الاستايلست MA Fashion & Media Consultancy، حيث ارتدت فستانا طويلا يشبه فساتين الأميرات من أنامل المصمم ABBAS HARAJLI.

وجمع الفستان بين اللونين اللبنى والبينك، كما اتسم بوجود حزام ستان حول منطقة الخصر كشف عن قوامها الرشيق، كما تميز الجزء السفلى من التصميم بأنه منفوش.

واعتمدت بلقيس على تسريحة شعر بسيطة من أنامل المصفف rafifazaa، فيما وضعت بنفسها المكياج الذى ارتكز على الألوان الوردية.
برفقة زوجها وابنها.. شاهد كيف احتفلت بلقيس بعيد زواجها

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