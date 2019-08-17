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برلمان

لسرعة السيطرة عليهم.. برلماني يطالب باستخدام الوسائل الحديثة لوأد مخططات الإرهابيين

السبت 17/أغسطس/2019 - 06:01 ص
ضبط الارهاب
ضبط الارهاب
حسن رضوان
طالب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة استخدام الوسائل الحديثة من جانب وزارة الداخلية للسيطرة على سرقة السيارات ومنع حدوث عمليات ارهابية.

وأضاف إبراهيم نظير في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن القيادة السياسية تعمل جاهدة لتحسين الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة وغيرها من الانجازات التي قامت بها خلال الفترات السابقة، وفي المقابل هناك عدد من الدول الحاضنة للارهاب لا تريد أن تنعم مصر في رخاء فتقوم بتسليط هؤلاء الجماعات الارهابية لزعزعة الاقتصاد المصري.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن لابد أن تكون الحكومة على أتم الاستعداد لمواجهة هذه الجماعات الارهابية والقضاء عليها قبل انتشارها، مؤكدًا على ضرورة استخدام الأجهزة الحديثة لاكتشافهم ومعاقبتهم حتى يكون عبرة لمن يعتبر.

ياتي ذلك بعد أن شهدت الفترة السابقة هجمات من جانب الجماعات الارهابية بعدد من المناطق العامة ومن ضمنها ماشهدته منطقة القصر العيني أمام معهد الأورام وغيرها من العمليات بهدف زعزعة الاقتصاد القومي للدولة.

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