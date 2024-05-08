يسبب السرطان.. الحر يتسبب في انبعاث غاز سام داخل سيارتك

يتسبب الحر في انبعاث غاز سام داخل السيارات، يتسبب في اضرارا صحية خطيرة للغاية على صحة الآنسان في أوقات ارتفاع درجات الحرارة.

ونكشف في الفيديو، عن تفاصيل الدراسة التي تم إعداداها والتي تحذر من الحر الحرّ من انتشار غاز سام داخل السيارات منبعث من مواد يُفترض أنها مضادة للحرائق، على ما ذكرت دراسة أميركية نشرت الثلاثاء في مجلة "إنفايرومنتال ساينس أند تكنولوجي".

أشار تقرير صدر عام 2023 عن وزارة الصحة الأميركية إلى أنّ الأدينوسين ثلاثي الفوسفات قد يكون مادة مسرطنة. وبعد اختباره على جرذان وفئران، أصيبت هذه الحيوانات بأورام في الكبد والرحم.