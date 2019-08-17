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رياضة

سواريز يدخل التاريخ بخروجه فى مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو

السبت 17/أغسطس/2019 - 05:27 ص
لويس سواريز
لويس سواريز
محمد رشاد
تعرض الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم فريق برشلونة، لإصابة خلال مواجهة أتلتيك بيلباو، مساء أمس الجمعة، على ملعب سان ماميس، في الجولة الافتتاحية للدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.

واشتكى سواريز من آلام في القدم، إثر التحام مع أحد مدافعي أتلتيك بيلباو، وخرج لتلقي العلاج، لكنه لم يقدر على العودة إلى أرض الملعب، كما قرر إرنستو فالفيردي، المدير الفني للبارسا، الدفع بالبرازيلي رافينيا ألكانتارا بدلا منه، في الدقيقة 38.

وتعد هذه أول مرة يتم فيها استبدال سواريز، خلال الشوط الأول في الليجا منذ انضمامه لبرشلونة، علمًا بأنها المرة الـ29 بشكل عام، وفقًا لشبكة "اوبتا" للإحصائيات.

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