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أخبار العالم

فرنسا تدعو إلى إنهاء القتال فورا في إدلب

السبت 17/أغسطس/2019 - 04:10 ص
الجيش السوري أحرز
الجيش السوري أحرز تقدمات كثيرة في خان شيخون
أحمد قاسم
دعت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم السبت، لإنهاء القتال فورا بمدينة إدلب السورية.

وأكدت الخارجية الفرنسية أنها تندد على وجه الخصوص بقصف مخيمات اللاجئين.

وعلى مدى الأسبوع الماضي أحرز الجيش السوري تقدما صوب بلدة خان شيخون في إدلب في تحرك قد يؤدي إلى تطويق الجزء الجنوبي من الجيب الخاضع لسيطرة مسلحي المعارضة.

وحذرت الأمم المتحدة ووكالات المساعدات الإنسانية من كارثة انسانية جديدة في شمال غرب سوريا.

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