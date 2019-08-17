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مواجهات نارية .. مواعيد مباريات اليوم السبت 17- 8 - 2019 والقنوات الناقلة

السبت 17/أغسطس/2019 - 08:32 ص
كرة قدم
كرة قدم
عبدالله هشام
تقام اليوم السبت 17- 8 - 2019 العديد من المباريات القوية والهامة في مختلف ملاعب العالم، أبرزها محليا لقاء الاهلي وبيراميدز في بطولة كأس مصر وعلى المستوى الأوروبي لقاء مانشستر سيتي وتوتنهام .

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات على النحو التالي:

آرسنال vs بيرنلي الساعة الواحدة والنصف .. قناة beIN SPORTS HD 2

استون فيلا vs بورنموث الساعة الرابعة عصرا .. قناة beIN SPORTS HD 7

إيفرتون vs واتفورد .. الساعة الرابعة عصرا .. قناة beIN SPORTS HD 1

ساوثهامتون vs ليفربول .. الساعة الرابعة عصرا .. قناة beIN SPORTS HD 2

نوريتش vs نيوكاسل يونايتد .. الساعة الرابعة عصر .. قناة beIN SPORTS HD 4

برايتون vs ست هام يونايتد .. الساعة الرابعة عصرا .. قناة beIN SPORTS HD 8

مانشستر سيتي vs توتنهام .. الساعة السادسة والنصف مساء .. قناة beIN SPORTS HD 2

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو vs ريال مدريد.. الساعة الخامسة مساء .. قناة beIN SPORTS HD 3

فالنسيا vs ريال سوسيداد الساعة السابعة مساء .. beIN SPORTS HD 1

ريال مايوركا vs إيبار .. الساعة الثامنة مساء.. beIN SPORTS HD 13 EN

فياريال vs غرناطة الساعة التاسعة وفي نفس التوقيت ليغانيس vs أوساسونا

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند vs أوجسبورج .. الساعة الثالثة والنصف عصرا .. قناة beIN SPORTS HD 5

كأس مصر
الأهلي vs بيراميدز .. الساعة الثامنة مساء .. أون سبورت

كأس تونس
النجم الساحلي vs النادي الصفاقسي التونسي .. الساعة السابعة مساء .. قناة "موزاييك" التونسية

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