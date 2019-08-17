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حوادث

إحالة مسئول هندسي بالإذاعة والتليفزيون لاختلاسه 150 ألف جنيه

السبت 17/أغسطس/2019 - 01:43 م
النائب العام المستشار
النائب العام المستشار نبيل صادق
محمد عبدالله
أمر النائب العام المستشار نبيل صادق ، بإحالة مسئول هندسة باتحاد الإذاعة والتليفزيون للجنايات لاختلاسه 150 ألف جنيه.

وجاء بالتحقيقات، أن المتهم بصفته موظف عام أختلس مبلغ 150 ألف جنيه، وجد في حيازته بمناسبة وظيفته بأن استلم المبلغ المستحق لصالح شركة الصرح للمقاولات والتجارة وذلك نظير انتهاء أعمال أحلال وتجديد الحمامات الخاصة بجبهة عمله وذلك لتوصيله للشركة فاستأثر بها لنفسه ولم يقم بتسليمه للشركة وقد ارتبطت هذه الجناية بجريمة تزوير في محرر رسمي" مستخلص ختامي " منسوب صدوره لاتحاد الاذاعة والتليفزيون بأن اصطنعه على غرار المحررات الصحيحة وزيله بتوقيعات عزاها زورة للمختصين بإصدارها.

وشهد نقيب شرطة بادارة مكافحة جرائم الأحوال ، أن تحرياته السرية أكدت قيام المتهم بالتحصل على مبلغ 150 ألف جنيه والمستحق لصالح شركة الصرح للمقاولات التجارية عن طريق اصطناع مستخلص ختامي مزور واختلس المبلغ لنفسه ولم يقم بتوصيله لشركة الصرح للمقاولات التجارية.

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