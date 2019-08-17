قتيلان ومنزل محترق.. معركة طاحنة بالعياط بسبب الثأر

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل معركة طاحنة بالأسلحة الآلية بين عائلتين بقرية جرزا بالعياط خلفت قتيلين ومنزل محترق بعد قرابة نصف ساعة من تبادل إطلاق النيران والتراشق بالحجارة والزجاج.



وشرحت التحريات بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة أن خصومة ثأرية قديمة منذ 7 سنوات بين عائلتي الغنادرة ومحمد تجددت منذ 3 أيام عندما تشاجر شابين من العائلتين أثناء عملهما بمنطقة الطالبية ما أدى لإصابة أحدهما بإصابات طفيفة ووصل الأمر لكبار العائلتين وتربص بعضهما بالآخر حتى نشبت مشاجرة بين الطرفين فجر اليوم السبت حيث تبادلوا التراشق بالحجارة والزجاج ثم إطلاق النيران بالأسلحة الآلية واستمر اطلاق النيران منذ الثالثة فجرا حتي وصول قوات الأمن في الثالثة والنصف ولاذ المتهمون بالفرار.



وأضافت التحريات ان الحادث أسفر عن مقتل شابين من عائلة الغنادرة يدعيان عادل .م.ع 35 سنة عامل مصاب بطلق نارى بالظهر اخترق الصدر وخالد. م . ع مصاب بطلق نارى بالظهر خرج من أسفل الابط وتم نقلهما الي المستشفي لاسعافهما الا انهما فارقا الحياة متاثرين باصابتهما، انتقل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء محمود شوقي مساعد مدير أمن الجيزة والعميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة الي موقع المشاجرة التي تم السيطرة عليها.



وتبين من فحص العميد محمد عطوية مأمور مركز العياط والرائد إمام شعلان رئيس مباحث نقطة شرطة المتانيا أن المشاجرة تطورت الي حرق منزل أحد افراد العائلتين مكون من طابق واحد ومسقوف بالأخشاب التي انهارت بسبب الحريق، وشرحت التحريات أن الخصومة نشبت منذ عام 2012 وأسفرت عن سقوط 4 قتلي من العائلتين ثم تم عقد جلسة صلح وتسديد الدية من الطرفين وانهاء الخصومة حتي تجددت منذ 3 أيام بسبب مشادة بين شابين من العائلتين.



رفعت قوات الأمن عشرات فوارغ الطلقات الآلية من مسرح الجريمة وتم تحريزها وتطارد القوات برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث جنوب الجيزة والمقدم أحمد صبحي رئيس مباحث العياط المتهمين الهاربين.