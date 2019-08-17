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مدبولى : شمس السودان ستشرق على أرضه الطيبة .. فيديو

السبت 17/أغسطس/2019 - 03:46 م
مصطفى مدبولى
مصطفى مدبولى
شيرين عادل
قال الدكتور مصطفى مدبولى : إن مصر حرصت دائما على تأكيد ملكية الأشقاء السودانيين للرؤية التى يتطلعون لتحقيقها بأوطانهم بعيدا عن أي إملاءات .

وأشار مصطفى مدبولى ، خلال كلمته بمراسم توقيع الوثيقة الدستورية التى تم التوافق عليها بين الأشقاء فى السودان إلى أن مصر دائما تعمل على تعزيز التنسيق والعمل المشترك من أجل الوصول لرؤية واضحة تحقق طموحات الشعب السودانى .

ووجه مصطفى مدبولى التحية للاتحاد الإفريقى لمساعدته للاتفاق بين المجلس العسكرى الانتقالى وقوى الحرية والتغيير والوثيقة الدستورية والتى ستعد خارطة طريق للسودان وسنعمل مصر دوما على مساعدة شقيقتها السودان على تنفيذها مؤكدا أن شمس السودان سوف تشرق على أرضه الطيبة.

وقد توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح، اليوم، السبت، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس الاتحاد الإفريقى، في مراسم توقيع الوثيقة الدستورية التى تم التوافق عليها بين الأشقاء فى السودان.

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