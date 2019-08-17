أحمد شوبير: مشاركة جاريث بيل مع ريال مدريد أمر لا يصدق

أبدى أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق تعجبه من التغييرات التى تشهدها كرة القدم العالمية خلال الفترة الماضية .



وكتب أحمد شوبير على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " : " كرة القدم الأمور تتغير فيها بشكل سريع للغاية جاريث بيل أساسي مع ريال مدريد اليوم شئ لا يصدق ‼️.



يذكر أن جاريث بيل كان قريبا من الرحيل عن ريال مدريد بعد تولى زين الدين زيدان تدريب الفريق .



وتلقى جاريث بيل العديد من عروض الاحتراف كان من بينها عرض مغرى من أحد الأندية الصينية .