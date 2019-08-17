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عقب مشاركته في مراسم توقيع الوثيقة الدستورية..رئيس الوزراء يصل مطار سفنكس عائدا من الخرطوم

السبت 17/أغسطس/2019 - 07:52 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمود مطاوع
وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى مطار سفنكس، عائدا من العاصمة السودانية الخرطوم، عقب مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس الاتحاد الأفريقى، في مراسم توقيع الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية التى تم التوافق عليها بين الأشقاء فى السودان، حيث وقع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من كبار المسئولين الافريقيين كشهود على هذه الوثيقة التاريخية.

وكان قد وقع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من كبار المسئولين الافريقيين كشهود على هذه الوثيقة التاريخية.

جاء ذلك خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس الاتحاد الأفريقى، في مراسم توقيع الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية التى تم التوافق عليها بين الأشقاء فى السودان،

حرص الدكتور مصطفى مدبولى على نقل تحيات وتهنئة الرئيس السيسى للأشقاء فى الخرطوم، بمناسبة توقيع الوثيقة الدستورية، والتأكيد على دعم مصر لتطلعات الشعب السوداني ولمؤسسات الدولة السودانية في سعيها لتحقيق التقدم والازدهار لكافة أبناء السودان، ووضع السودان على طريق جديد يجلب الاستقرار والتنمية والرخاء.

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