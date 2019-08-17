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اتحاد كرة اليد: نتلقى دعما كبيرا من الدولة .. وسنعود بكأس العالم

السبت 17/أغسطس/2019 - 09:02 م
الفريق المصري لكرة
الفريق المصري لكرة اليد
خالد محيي الدين
قال هشام نصر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، إن فريق الناشئين فاق كل التوقعات التي طمحوا إليها خلال الفترة الماضية، حيث حققوا الكثير من النتائج والبطولات المهمة.

ونوه، "نصر" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "لبني عسل" في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، إلى أن تلك البطولات كانت حصاد تعب ومجهود كبير من اللاعبين والمدربين معا.

وتابع، أن مباراتهم القادمة سوف تكون في نهائي كأس العالم لكرة اليد، لافتا إلى أن الفريق المصري قوي وسيعود بالكأس.

وأضاف، أن هناك دعما كبيرا من الدولة المتمثلة في وزارة الشباب والرياضة لفريق كرة اليد المصري.

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