أحمد بدير.. خواجة غامض في شارع حسن الرفاعي ..تفاصيل

يواصل الفنان "أحمد بدير" تصوير مشاهده بفيلم "شارع حسن الرفاعي" المقرر الأنتهاء من تصوير الفيلم نهائيًا خلال الفترة المقبلة.



وأكد أحمد بدير في بيان صحفي، أنه يجسد شخصية "الخواجة" الذي يستدرج الشباب والفتيات لشقة بشارع حسن الرفاعي وتحدث العديد من المفاجآت بعد تجمعهم بهذا المكان.



وأضاف احمد بدير أن أحداث العمل تدور في إطار تشويقى وإجتماعي ويتلخص ذلك حول أسرار خفيه تتضح مع كثرة المفاجآت ويحيطها حاله من الغموض والإخفاء الملموس وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة.



وأضاف أنه لم يتردد علي الموافقة والرغبة في العمل مع هذا الجيل من الشباب خاصة بعد اتفاقه مع المخرج مؤمن نور ومعرفته السابقة له وثقته به وبعدما لمس بداخلهم روح الفنانين المخضرمين والمقاتلين للوصول الي حلمهم وهذا هو ما وراء السبب الرئيسي بالموافقة علي هذا العمل.



وأشار إلى أن العمل له قصه هادفة بناءه تجذب شباب الجيل الحالي لمعايشه الكثير منهم لهذه الأحداث في الوقت الحالي.



يذكر أن فيلم "شارع حسن الرفاعي " بطولة الفنان أحمد بدير‘ سوسن بدر ومجموعة من الوجوه الجديدة ونذكر منهم محمود عبد الخالق ‘ منار حمدي ‘ اسلام سيمو‘ هاجر العدوى‘ مريم حسن‘ أحمد رجب ‘ محمود مدحت وغيرهم وهو من إنتاج شركة MK production ومن تأليف وإخراج مؤمن نور.

