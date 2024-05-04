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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة

صدى البلد

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن عدداً من الضحايا سقطوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على منازل في مناطق متفرقة من قطاع غزة، فجر السبت.

وأضافت أنه تم العثور على 3 ضحايا و3مصابين تحت أنقاض منزل قصفته الطائرات الإسرائيلية في شارع أحمد ياسين بمنطقة الصفطاوي في شمال غزة.

وتابعت أن هناك شخصين سقطا وأصيب 5 آخرون في قصف قرب محيط مركز شرطة الوسطى على شارع صلاح الدين بوسط القطاع.

وفي جنوب القطاع، قال مصدر طبي لوكالة أنباء العالم العربي إن شخصاً لقي حتفه في قصف لمنزل في حي الجنينة شرق مدينة رفح، مشيراً إلى استمرار عمليات البحث عن مفقودين.

ومن ناحية أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن فرق الإنقاذ انتشلت جثامين 7 ضحايا من مناطق متفرقة في مدينة خان يونس، بجنوب قطاع غزة أيضاً.

غزة مركز شرطة الوسطى رفح حي الجنينة

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