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فن

طفل صغير يقتحم المسرح على وائل كفورى.. شاهد رد فعله ..فيديو

الأحد 18/أغسطس/2019 - 02:33 ص
صدى البلد
سمر سعد
اقتحم طفل صغير المسرح على وائل كفورى أثناء إحيائه إحدى الحفلات فى لبنان.

وجاء رد فعل وائل كفورى حديث الجمهور، حيث سمح للطفل البقاء على المسرح ورفض تدخل البودى جارد والتقط معه أكثر من صورة وفيديو.

يذكر أن وائل كفورى طرح مؤخرا أغنية "استشبهت فيكى" من كلمات منير بو عساف، وألحان هشام بولس، وتوزيع داني حلو، ومكس ماستر رالف سليمان، وإخراج عبدالله غنام، ومن إنتاج مينا.

وحققت الأغنية ما يقرب من نصف مليون مشاهدة فى أقل من 24 ساعة على يوتيوب، بعد تم طرحها على بعض المتاجر الالكترونية مدفوعة الأجر منذ عدة أيام.

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