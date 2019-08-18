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رياضة

ملخص وأهداف مباراة آرسنال ضد بيرنلي.. فيديو

الأحد 18/أغسطس/2019 - 10:54 ص
مباراة آرسنال ضد
مباراة آرسنال ضد بيرنلي
محمد السعيد
نجح فريق آرسنال في تحقيق فوزه الثاني على التوالي بالدوري الإنجليزي بالفوز على ضيفه بيرنلي بثنائية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وافتتح أليكسندر لاكازيت، أهداف المباراة بتسجيله هدفًا لآرسنال في شباك بيرنلي في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول بعد ركلة ركنية نفذت عن طريق كرة عرضية من سيبايوس الوافد الجديد للجانرز، استلمها لاكازيت ليضعها من بين أقدام حارس المنافس.

في المقابل نجح اللاعب آشلي بارنس مهاجم بيرنلي، في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 43 من الشوط الأول قبل أن يأتي أوباميانج مهاجم آرسنال ويسجل هدف فوز فريقه في الدقيقة 64 والذي من صناعة سيبايوس أيضًا.

وسيطر آرسنال على مجريات المباراة بالكامل، حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 67%، مقابل 33% لبيرنلي.

وشهدت قائمة الجانرز لمواجهة بيرنلي، غياب الدولي المصري محمد النني في ظل التقارير التى تشير إلى رحيله عن صفوف الفريق، هذا الصيف.

ودخل آرسنال المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: مايتلاند نيلس - تشامبرز - سوكراتيس - مونريال .

خط الوسط: جندوزي - تشاكا - مخيتريان.

الهجوم: ويلوك - نيلسون - أوباميانج.

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