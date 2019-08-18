بحزام ناسف.. هجوم انتحاري على حفل زفاف يحصد أرواح العشرات في أفغانستان.. فيديو

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو عن سقوط ما لا يقل عن 63 قتيلا، وأكثر من 182 جريحا في الانفجار الذي استهدف حفل زفاف في غرب كابل وفق ما أفادت به وزارة الداخلية الأفغانية صباح اليوم الأحد.



وكان عشرات الأشخاص داخل قاعة الزفاف عندما وقع الانفجار الذي وقع عند منصة القاعة الكائنة في مبنى مكون من طابقين.



وذكرت تقارير غير مؤكدة أن انتحاريا فجر حزاما ناسفا كان يرتديه مباشرة قرب المنصة التي كان يدار منها العرس.



ونفت حركة "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم الذي يعد الأكثر دموية في الفترة الأخيرة، تحدثت مصادر أمنية أفغانية عن أن طبيعة الهجوم والمكان المستهدف يحملان بصمات تنظيم "داعش" الإرهابي.



وظلت سيارات الإسعاف تجلي الضحايا حتى الساعات الأولى من اليوم الأحد، وطوقت قوات الأمن المنطقة واتخذت تدابير احترازية مشددة، فيما لم تعلن أي جماعة أو جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.