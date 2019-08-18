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رياضة

نجم موريتانيا يعلن اعتزاله ويقترب من جهاز المنتخب

الأحد 18/أغسطس/2019 - 03:32 م
منتخب الموريتاني
منتخب الموريتاني
حسن العمدة
أعلن سالي سار مدافع المنتخب الموريتاني اعتزاله اللعب دوليا، وذلك بعد تواجده كلاعب احتياطي في نهائيات أمم إفريقيا 2019 في مصر هذا الصيف.

وبدأت مسيرة سار صاحب الـ33 عاما مع "المرابطون" عام 2016 أمام جنوب إفريقيا، وكانت آخر مباراة لعبها ضد مدغشقر في تحضيرات المنتخب لنهائيات الكان.

وأكد سار الذي يلعب حاليا في صفوف سرفيت السويسري، أنه سعيد باللعب مع الجيل الذهبي للكرة الموريتانية الذي تأهل لأول مرة في تاريخ البلاد لكأس أمم إفريقيا.

وأضاف في بيان نشر اليوم، الأحد، على موقع الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، أنه فضل إتاحة الفرصة لغيره، مبديا رغبته مستقبلا في المساعدة مع الجهاز الفني.

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