حواديت الأطفال قبل النوم .. موضوع حلقة IN BOX على صدى البلد

تناول برنامج « IN BOX» المذاع عبر فضائية «صدي البلد2 »، في حلقته اليوم، ملف «الحواديت» التي يتم سردها للأطفال ، وخاصة قبل النوم ومدى تأثير تلك الحكايات في تكوين حياة الطفل .



وقالت نورا سامي ، مقدمة البرنامج، إن أكثر الحكايات التي تتذكرها منذ فترة الطفولة « الشاطر حسن - الاربعين حرامي »، موضحة ان أغرب الطقوس التي اعتادت عليها قيام والدتها بقراءة أخبار الحوادث قبل النوم وذلك بصوت يتماشى مع بطل الرواية أو الحكاية وهذا كان له دور في زيادة المعرفة.



من جانبها أوضحت رحمة بحري، مقدمة البرنامج، أن فقرة اليوم ستتطرق إلي حكاية شاب، استطاع تحويل حكايات قبل النوم إلى فكرة تجوب المحافظات والقرى ولم تعد مقتصرة علي الوالدين فقط .

