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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مزيد من الكوارث الإنسانية.. الأمم المتحدة: لا شيء يبرر "الهجوم المتهور" على رفح

هجوم إسرائيلي على
هجوم إسرائيلي على رفح

أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس، إنه لا شيء يبرر "الهجوم المتهور" على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وحذر في منشور له على منصة "إكس"، من شنّ أية عملية عسكرية إسرائيلية على مدينة رفح التي يقطنها أكثر من مليون نازح؛ بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضاف فرانسيس، أن شن عملية برية شرق رفح سيتسبب في مزيد من الكوارث الإنسانية.

وتابع: "أقولها صراحة، لا شيء يبرر الهجوم المتهور على رفح، والذي سيؤدي إلى المزيد من الكوارث الإنسانية".

وقبل قليل، زعم جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن قواته تعمل في منطقة "محددة" شرقي رفح.

ووفقا لتقارير اعلامية مختلفة، قال جيش الاحتلال أن الغالبية العظمى من السكان تم إجلاؤهم من منطقة العمليات العسكرية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن معبر كرم أبو سالم مغلق لأسباب أمنية وسيعاد فتحه بمجرد أن يسمح الوضع الأمني بذلك.

وأشار إلى أن قواته سيطرت على العمليات في قطاع غزة من جانب معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وقبل قليل، أعلنت هيئة المعابر في غزة توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات بشكل كامل إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق؛ أفادت هيئة المعابر في غزة بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم معبر رفح، فيما أفاد إعلام إسرائيلي بأنه تم إطلاق قذائف هاون على معبر كرم أبو سالم.

وكان إعلام فلسطيني أفاد بأن هناك قصفا مدفعيا عنيفا يستهدف محيط معبري رفح وكرم أبو سالم.

الاحتلال الاسرائيلي الجمعية العامة للأمم المتحدة جيش الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي رفح جنوب قطاع غزة

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