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تعليم

غدا.. لقاء مفتوح بين قيادات جامعة الأزهر والطلاب الجدد

الأحد 18/أغسطس/2019 - 06:47 م
الدكتور محمد المحرصاوي،
الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر
محمد شحتة
قرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، عقد لقاء مفتوحا مع الطلاب والطالبات الجدد غدا الإثنين الموافق 19 أغسطس الحالى في تمام الساعة العاشرة صباحا بقاعة المؤتمرات بكلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة داخل حرم الجامعة بمدينة نصر.

وأوضح بيان المركز الإعلامي لجامعة الأزهر، أن اللقاء يشارك به نواب رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات من البنين والبنات، والمختصين بالتنسيق والمدن الطلابية، للترحيب بالطلاب والطالبات الجديد، والرد على جميع الاستفسارات التي تدور في أذهانهم حول بداية العام الدراسي وكل ما يتعلق بالكليات والمدن الجامعية، مباشرة من خلال قيادات جامعة الأزهر.

يأتي هذا في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب جامعة الأزهر، على التواصل مع أبنائها وبناتها في كافة المراحل التعليمية، وللتأكيد على أن جامعة الأزهر هي بيتهم الثاني، سيجدوا فيها كل ترحيب رعاية واهتمام.

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لقاء مفتوح يجمع قيادات جامعة الأزهر والطلاب الجدد 19 أغسطس

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