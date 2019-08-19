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حوادث

لخلافات مالية مع صاحبها..حبس شخصين حاولا الاستيلاء على سيارة بالأزبكية

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 03:03 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
محمد العيسوى
أمرت نياية الأزبكية حبس شخصين 4 ايام علي ذمة التحقيقات التى تجرى معهم، لحيازتهم أسلحة بيضاء حال محاولتهما الإستيلاء على سيارة كرهًاعن قائدها لخلافات مالية بينهما بالازبكية.

بداية الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية، تناهى إلى سمعهم صوت إستغاثة من داخل إحدى السيارات، و بإستبيان الأمر تمكنت القوة من ضبط شخصين وبحوزتهما 2 سلاح أبيض "مطواة" وورقة بداخلها كمية من مسحوق الشطة" حال إستقلالهما سيارة "فان" وبصحبتهما قائد السيارة.

و بسؤال الأخير قرر قيام المتهمان بالتواصل معه تليفونيًا وطلبا منه التقابل بمحل الضبط بدعوى توصيلهما بالسيارة قيادته، وفور وصولهما إرتاب فى أمرهما فإستغاث بالمواطنين.

و بسؤال المتهمان قرر أحدهما وجود خلافات مالية بين شقيقه ووالدة المجنى عليه "على خلفية قيامها ببيع السيارة المشار إليها لشقيقه عقب شرائها من إحدى المعارض بنظام الأقساط" فخطط لإستدراجه والإستيلاء منه على السيارة قيادته كرهًا عنه تحت تهديد الأسلحة البيضاء لإجبار والدته على رد مبلغ مالى، وفى سبيل ذلك إستعان بالمتهم الثانى لتنفيذ مخططه.

وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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