اعتزال إليسا الغناء.. النجمة اللبنانية تنضم إلى قائمة الغاضبين

قرر عدد من النجوم الاعتزال فنيا، لأسباب كثيرة وكان من ضمنها غضبهم من شيء ما أو سياسة معينة في الوسط الفني أو نتيجة تسرعهم، ولكن سرعان ما تراجع هؤلاء النجوم عن القرار.



وصدمت الفنانة اللبنانية إليسا، جمهورها اليوم بخبر اعتزالها الفن بسبب ضيقها وغضبها، وفي السطور التالية، نرصد أبرز التفاصيل عن هذا الأمر، وأبرز النجوم الذين اعتزلوا وعادوا مجددا.



أعلنت النجمة إليسا بشكل صادم، اليوم، الاثنين، اعتزالها الغناء، موضحة أن الألبوم القادم سيكون الأخير في مشوارها الفني.



وكشفت إليسا عن سبب اعتزالها في تغريدة أطلقتها على حسابها بموقع "تويتر" قائلة: "أنا استعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة والسبب هو أنه سيكون الأخير في مسيرتي إنني أعلن ذلك بقلب شديد ولكنني على قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا. لا يمكنني أن أكون منتجًا بعد الآن".



ومن قبل إليسا، أعلنت الفنانة السورية وعد البحري اعتزال الغناء، إلا أنها عدلت عن هذا القرار في يناير من العام الجاري 2018، إذ كشفت حصريًا عن تراجعها عن هذا القرار في ندوة خاصة بـ "صدى البلد"، مشيرة إلى أنها اتخذت هذا القرار من قبل بعد مشاركتها في برنامج المواهب «سوبر ستار» لكنها عدلت عنه بعد أن شاركت في تقديم أغاني مسلسل «أسمهان»، حيث غنت 30 أغنية في هذا المسلسل.



وأكدت وعد البحري أنها كانت مُصرة على الاعتزال بسبب الإحباط الذي واجهته وعدم حصولها على الدعم الكافي، لافتة إلى أن عددا من المقربين منها أقنعوها بالعدول عن هذا القرار، وبالفعل تراجعت بعد فترة من التفكير، مشيرة إلى أنها لن تتخذ هذا القرار مجددًا ولن تبتعد عن الجمهور مرة أخرى.



كذلك الفنانة فلة الجزائرية تراجعت عن قرار اعتزال الغناء الذي اتخذته مؤخرا، إذ أوضحت عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، أنها اتخذت قرار الاعتزال في حالة تغيرت الإدارة الثقافية ببلدها.



وأكدت فلة الجزائرية أنها تراجعت عن القرار بعد انتقال إدارة الحفلات والمهرجانات بالجزائر إلى وزارة الثقافة، لافتة إلى أن السمك لا يعيش خارج الماء.



وكانت فلة الجزائرية أعلنت اعتزالها الفن بشكل نهائى، وذلك أثناء حلولها ضيفة على أحد البرامج الجزائرية الخاصة في شهر مارس الماضي، مؤكدة أنها أقدمت عليه بعد حالة التهميش التي تعرضت لها داخل الوسط الفني الجزائري وعدم اهتمام الدولة بالقطاع الفني.



واتخذت الفنانة شيرين عبد الوهاب قرارا مفاجئا عام 2016، حيث أعلنت اعتزالها بشكل متسرع، وفى أقل من 48 ساعة تراجعت عن قرارها لتعود إلى الساحة الفنية من جديد.