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فن

عمرو دياب يطرح أغنية جديدة بعنوان يوم تلات

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:58 م
عمرو دياب
عمرو دياب
محمد نبيـل
أحيا الفنان عمرو دياب حفلا كبيرا في الميوزك أرينا بمدينة العلمين الجديدة، وأشعل حماس جمهوره الذي احتشد بالآلاف لمتابعة حفله الأول في الساحل الشمالي هذا العام، وشهد الطريق الساحلي المؤدي الي الحفل زحاما كبيرا قبل ساعات من بدئه وسط إجراءات أمنية مشددة.

وغنى عمرو دياب مجموعة من أشهر أغنياته وسط تفاعل الجمهور الذي طلب منه غناء مجموعة من اغاني ألبومه الجديد "أنا غير" ومن المتوقع صدوره قريبا.

وافتتح عمرو دياب الحفل بأغنية بحبه من ألبومه الجديد، ووعد عمرو دياب جمهوره بطرح أغنية جديدة (يوم تلات) متمنيا أن تنال اعجاب جمهوره.

وقدم دياب فاصلا من أغنياته القديمة منها ميدلي يضم اغاني نور العين والعالم الله ولو عشقاني، إضافة إلى ميدلي يضم أغنيات راجعين، وشوقنا ومتخافيش.

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