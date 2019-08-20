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ثقافة

قصور الثقافة تتصدى لـ الأفكار المتطرفة بـ الفنون والإبداع

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 05:01 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم أنشطتها الثقافية والفنية بفرع ثقافة البحر الأحمر، لمواجهة الأفكار المتطرفة والإرهابية، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضرة بعنوان "فرط الحركة وتشتت الإنتباه لذوى الاحتياجات الخاصة" بجمعية الشبان العالمية، حاضرتها فاطمة مصطفى التى تحدثت فيها عن تعرف تشتت الإنتباه بأنه إضطرابٌ عصبيٌ بيولوجيٌ يعانى بعض الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة منه ويصاحبه مشكلة عدم التركيز والتأخر الدراسي ويصبح الطفل عدوانى ولا ينصاغ للأوامر، ومن أسبابه العوامل النفسية، والعضوية والبيئية، كما أقام قصر ثقافة الغردقة ورشة فنية عن فن طباعة الاستنسل، وطريقة تلوينها بالرمل الملون . 

زنظم قصر ثقافة أبورماد ورشة حكي للأطفال بعنوان "احترام الصغير للكبير" تحدث خلالها محمد رمضان بأن الإسلام وضع لنا الآداب والمبادئ والأخلاقيات الفاضلة التي تسهم في توطيد العلاقات الطيبة بين أبناء المسلمين، ومن ذلك تمسك والتزام الصغير بإحترام الكبير، وعدم الإعتداء عليهم سواء بالقول أو الفعل وتقدير مكانته وكبر سنه، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإحترام الكبير مستشهدًا بالحديث الشريف.

وعقدت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا أمسية شعرية بحضور الشعراء الشاذلى عبد العزيز، إسلام عبد الباسط، أمل حسن، بالإضافة إلى ورشة اكتشاف مواهب للأطفال فى الغناء وإلقاء الشعر، وفى بيت ثقافة سفاجا أقيمت محاضرة بعنوان "مشكلة المياه وطرق التغلب عليها" وتحدث فيها أحمد رضوان، موضحًا أهمية الحفاظ على المياه وطرق الترشيد وعدم أهدارها لأنه هامة وضرورية لحياة الانسان والحيوان والطير.

وضمن أنشطة "بيت ثقافة أبرق" أقيم حفل لكورال الأطفال تضمن مجموعة من الأغانى منها "سنة ورا سنة والأراجوز وميلاد المصطفى ،كما نظم بيت ثقافة القصير "دورى لعبة الشطرنج للأطفال" وتحدثت مسئولة المكتبة مع الأطفال عن لعبة الشطرنج وتعليمهم أصول اللعبة، وتم التنافس بينهم وذلك لتنمية الذكاء، كما أقيم نفس الدورى ببيت الحمراوين.

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