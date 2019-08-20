كارول سماحة تعلن مفاجأة للجمهور في حفل السعودية

نشرت الفنانة كارول سماحة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى " إنستجرام " صورة لها من كواليس تحضيرها الى حفلتها الجديدة فى السعودية ، والمقرر موعدها غداً .وعلقت " كارول " على الصورة قائلة : ""سعيدة جدًا بوجودي الآن في المملكة السعودية الطائف لمفاجأة جميلة سأكشف عنها غدًا، جمهوري السعودي انتظروني، موسم الطائف، سوق عكاظ".وعلى جانب آخر، تستعد كارول سماحة لخوض ثاني تجاربها في مجال السينما كممثلة من خلال فيلم "بالصدفة"، والذى تم تصويره على مدار عامين في بيروت، ومقرر طرحه في دور العرض اللبنانية يوم 26 سبتمبر المقبل.ويشارك كارول سماحة في بطولة الفيلم بديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصري، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس.