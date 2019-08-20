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كعب عالي وهوت شورت .. نوال الزغبي تتألق في إطلالة عصرية

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 04:58 م
نوال الزغبى
نوال الزغبى
هاجر هانئ
شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام بصور جديدة لها.

ظهرت نوال فى الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بلوزة سوداء ذت أكمام طويلة، اتسمت برسومات الورد، ونسقت معها هوت شورت أسود مزين بالفصوص البيضاء.

وانتعلت حذاء ذا كعب عالى باللون الأسود، وارتدت حقيبة يد متوسطة الحجم باللون الأسود أيضا، وتزينت ببعض الإكسسوارت البسيطة.

بدت الفنانة اللبنانية بشعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا ارتكز على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.


وبيتقل والتقل سياسة والكلمة يردها بغلاسة ياما عانى فليله وياما قاسى كل ده افلام. ... #جوا_قلبه #نوال_الزغبي #كده_باي #nawalelzoghbi #summer #lebanon🇱🇧
A post shared by Nawal El Zoghby - نوال الزغبي (@nawalelzoghbi) on Aug 20, 2019 at 7:30am PDT

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