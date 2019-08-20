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تعليم

التفتيش على المدارس.. أولياء الأمور يطالبون "التعليم" بسرعة إصدار نشرة المصروفات

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 07:37 م
معا نستطيع
معا نستطيع
ياســـمين بدوي
أصدرت جروبات أولياء الأمور المشهورة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بيانا اعلاميا موحدًا تحت شعار معا نستطيع، بمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد.

وناشد أولياء الأمور في البيان، وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة فنية في جميع التخصصات من أجل التفتيش على المدارس، وإصدار بيان باستعدادات المدارس وتجهيزاتها المتاحة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

كما طالب أولياء الأمور بأن تكون هذه اللجنة مشكلة من متخصصين من الأبنية التعليمية على أعلى مستوى، مع اشتراك مستشارى كليات الهندسة، ولجان تابعة للمحافظات يكون مسئولا عنها كل محافظ، مشددين على الوزارة بضرورة أن تهتم بالتفتيش على الفصول والاطمئنان على صلاحية المقاعد الدراسية والبوابات والسلالم وصلاحية المباني.

كما طالب أولياء الامور الوزارة بالتأكد من عدم وجود عجز في مدرسي المواد الأساسية، والتأكد من وصول الكتب المدرسية إلى مخازن المدرسة.

وأهاب أولياء الامور بوزارة التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة حتى لا تتكرر كوارث العام الماضي، مطالبين الوزارة بسرعة إصدار نشرة المصروفات.

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