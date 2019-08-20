إيبارشية القاهرة للكلدان ورهبانية الكلمة المتجسد يوقعان عقد إنشاء دير العذراء مريم سيدة فاتيما .. صور

وقع الأب بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي لإيبارشية القاهرة للكلدان الكاثوليك والأخت مريم بيلين الرئيسة الإقليمية لرهبانية عذراء ماتارا للكلمة المتجسد عقد تأسيس دير باسم العذراء سيدة فاتيما للخدمة الرسولية من شهر سيبتمبر.



حضر توقيع العقد الأخت مريم فوكوندا رئيسة الدير المعينة من قبل رئاسة الرهبنة والآباء فريد كمال وعاطف ابو الخير من رهبنة الفرنسسكان المعينان في الإيبارشية.



بدأت مراسم توقيع عقد إنشاء الدير الجديد بالصلاة والطلبة من أجل أن يتمم الله كل عمل وبعد صلاة الشكر تم توقيع عقد تأسيس دير العذراء سيدة فاتيما لرهبنة الكلمة المتجسد في إيبارشية القاهرة للكلدان.