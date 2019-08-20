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نيفين شحاتة: المدارس التكنولوجيا تغازل سوق العمل.. فيديو

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 08:26 م
المدارس التكنولوجية
المدارس التكنولوجية
البهي عمرو
قالت نيفين شحاتة، نائب رئيس تحرير الأهرام و المشرفة على صفحة شباب التعليم، إن المدارس التكنولوجية تعتبر منظومة جديدة من منظومات التعليم الفني
، وأكدت أنه تم فتح عدد من المدارس فى العام الماضي، والعام الحالي تم افتتاح 5 مدارس جديدة.

وأضافت نيفين شحاتة خلال، مداخلة هاتفية ببرنامج " مانشيت" المذاع على قناة، " أون أى" تقديم، الإعلامية رانيا هاشم، أن هذه المدارس تتمتع بـ المناهج القائمة على الجدارات، أو " المهارات التى تفيد الطالب للاستفادة منها بسوق العمل" وأن هذه المدارس تغازل سوق العمل بالتعاون مع كبري الشركات الصناعية المصرية ويتم تقيمها من جهات أجنبية وهناك اشراف من وزارة التربية و التعليم .

وأشارت نيفين، إلى أن، هذه المدارس تقبل عدد محدود من الطلاب، وبشروط معينة، أهمها التمتع بالمهارات فى اللغة، وتلك المدارس بها تخصصات جديدة التى تتطلبها المشروعات الاستثمارية التى تتم فى الفترة الأخيرة.

وأكدت أن التخصصات التى توجد فى المدارس التكنولوجية تعتبر جديدة، وكشفت أن هناك إقبال كبير من الطلاب على المدارس التكنولوجية.

وكشفت أن التعليم الفني هو المستقبل و سوق العمل يتطلب هذه النوعية، وهو قاطرة التنمية فى الدولة، والرئيس عبد الفتاح السيسي يولي أهمية كبيرة بهذا القطاع.

وتابعت: " هذه المدارس تضم الطلاب الحاصلين على 250 درجة أى أكثر من 85%، والمواطنون يعلمون قيمة هذه المدارس" .

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