محاولة 10 نساء للبقاء على قيد الحياة.. فيلم Escape بدور العرض المصرية

ينطلق فيلم الإثارة والتشويق Escape في دور العرض المصرية اليوم، والذي تدور قصته عن صراع عشرة نساء للبقاء على قيد الحياة في الصحراء الضارية.

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من عشر نساء يجدن أنفسهن محتجزات من قبل تجار بشر، وتقود ممرضة وراقصة، المجموعة في محاولة جريئة للفرار والقتال من أجل النجاة في الصحراء القاسية، حيث يتسابقن مع الزمن لتجنب مطارديهن، في معركة من أجل الحرية والبقاء على قيد الحياة.





فيلم Escape من إخراج وكتابة هوارد ج. فورد، ويضم مجموعة مميزة من النجوم، منهم سارة ألكسندرا ماركس، و كسينيا إسلاموفا، وصوفي رانكين، وشون كرونين، بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الفيلم بتصوير سينمائي مذهل من قبل ترافيليان سكيبالدي، الذي يلتقط بجمال الطبيعة الخلابة وينقل الأجواء المقلقة لمكان احتجاز النساء بشكل مدهش.

ينطلق الفيلم في دور العرض المصرية يوم 8 مايو 2024 من خلال شركة فور ستار فيلمز، برجاء مراجعة مواعيد الحفلات مع دور العرض.