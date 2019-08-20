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فن

أصالة تحصد 760 ألف مشاهدة في يوم بـ حاجة متخصكش .. فيديو

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 11:07 م
أصالة - حاجة متخصكش
أصالة - حاجة متخصكش
سعيد فراج
حصدت الفنانة السورية أصالة نصري، 760 ألف مشاهدة بأحدث أغانيها "حاجة متخصكش" من من ألبوم "في قربك"، وذلك بعد طرحها أمس الأثنين 19 أغسطس عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية "حاجة متخصكش" لـ أصالة، من كلمات : ناصر الجيل، الحان وتوزيع: آدم حسين، جيتار : اوسو، مهندس صوت: أندرو داوود، ميكس: لندن.

وكانت أصالة قد طرحت أغنيتين من ألبومها، الأولى هي "نكتة بايخة" من كلمات: عبدالحميد حباك، وألحان: إيهاب عبدالواحد، وتوزيع: فهد.

والأغنية الثانية من ألبوم أصالة، هي أغنية «مبقاش سر» من كلمات: أمير طعيمة، ألحان: أحمد زعيم، توزيع: فهد، وتريات: فهد، تنفيذ وتريات: تامر غنيم.

على جانب آخر، أعلنت أصالة عن موعد حفلها القادم بالطائف، حيث نشرت علي حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" فيديو علقت عليه قائلة: "جمهوري السعودي الحبيب، ألقاكم يوم ٢٨ أغسطس في الطائف، مصيف العرب، على مسرح سوق عكاظ التاريخي".

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