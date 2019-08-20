بـ شعر أبيض مقصوص.. سوسن بدر: بنتي وحفيدتي هاجموني لهذا السبب

قالت الفنانة سوسن بدر، إنها تلقت اتصالات كثيرة من الأصدقاء بسبب «اللوك» الجديد الذي ظهرت به مؤخرا؛ مشيرة إلى أنه تهتم فقط بالعمل كما يجب لكي تحصل على اعجاب الناس.



وأضافت سوسن بدر خلال حلقة اليوم من برنامج «صاحبة السعادة»؛ الذي تقدمه « إسعاد يونس»؛ أنها كلما دخلت في تمثيل دور جديد تدخل في حالة من الرعب حتى ينال العمل اعجاب الجمهور؛ منوهة بأن ابنتها وحفيدتها رفضا « اللوك» الذي تظهر به وهو شعر أبيض مقصوص.



وأوضحت بدر؛ أنها في حالة من الراحة مع الشعر الأبيض على الرغم من الهجوم الذي تتعرض له من قبل نجلتها وحفيدتها.