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محافظات

بحضور فنانين ونواب.. نادي الشرقية ينظم حفل زفاف جماعي .. تفاصيل

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:25 ص
بحضور فنانين ونواب..
بحضور فنانين ونواب.. نادي الشرقية ينظم حفل زفاف جماعي
محمد الطحاوي
أعلن الدكتور مجدي عزت، رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية، عن إقامة حفل زفاف جماعي، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب محافظ الإقليم، تزامنًا مع الافتتاح الرسمي للنادي النهري "الربيع سابقًا" واحتفال المحافظة بعيدها القومي في شهر سبتمبر المقبل.

وأشار رئيس النادي في بيان، الأربعاء، إلى أنه سيتم فتح باب التقدم لمن يرغب في المشاركة بحفل الزفاف الجماعي من مؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة والمواطنين، مضيفًا أن الطلبات يتم تقديمها لمكتب رئيس النادي.

وأضاف أن الحفل سيقام بمشاركة عدد من المحافظين السابقين للشرقية والقيادات التنفيذية والشعبية والأمنية وأعضاء مجلس النواب وعدد من الفنانين، مشيرًا أن الحفل سيشمل فقرات مختلفة من الغناء والفنون الشعبية وكلمات لعدد من الحضور.

وأكد "عزت" حرص نادي الشرقية علي المشاركة المجتمعية في كافة الأحتفالات القومية والمناسبات الأجتماعية التي تخص جميع أبناء محافظة الشرقية.

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