إطلاق Redmi Note 8 Pro فى 28 أغسطس بكاميرا رباعية

تستعد شركة Xiaomi الصينية لطرح أحدث هواتفها Redmi Note 8 Pro فى 28 أغسطس الجارى، بكاميرا رباعية بدقة 64 ميجابيكسل.



كانت شاومى فد نشرت على حسابها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعى الصينية Weibo، أنها ستطرح الهاتف رسميًا فى 28 من الشهر الجارى.



ويتضح من صورة المنشور الذى طرحته شاومى أن الهاتف لن يأتى بقارئ بصمة أسفل الشاشة نفسها، حيث سيكون تقليديًا بخلف الجهاز، كما سيكون هناك نسخة Pro من الهاتف.



وسيأتى الهاتف بكاميرا رباعية بحسب التسريبات الحالية، ومن المتوقع صدور معلومات أخرى فى الفترة القادمة قبل إطلاقه.