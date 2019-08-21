بعد أزمتها مع أحمد عز.. زينة تشعل انستجرام بـ مكياج صاخب.. شاهد

نشر خبير التجميل علاء التونسى عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام فيديو جديدا للفنانة زينة اثناء خضوعها لجلسة مكياج جديدة لديه.ونال الفيديو إعجاب الكثير من متابعيه وانبهارهم بجلسة المكياج.وجاءت ابرز تعليقاتهم على اعجابهم بالمكياج والالوان كالاتى :الأستاذفظيييييع بجدالمكياج تحفةزى القمرتسلم ايدكيذكر ان الأسبوع الماضي شهد مشاجرة بين بين شقيقة زينة وأحمد عز بالساحل الشمالي وتطورت إلى تقديم محاضر فى الشرطة.وقامت زينة باستفزازه عبر انستجرام قائلة: "كيف انتصرت ؟؟؟ تركت كل شئ ملقى على الأرض وقمت أنا".