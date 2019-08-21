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رياضة

نور الجندي تحقق ذهبية ٢٠٠ متر فراشة بالألعاب الإفريقية

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 06:36 م
نور الجندي تحقق ذهبية
نور الجندي تحقق ذهبية ٢٠٠ متر فراشة بالألعاب الإفريقية
عمرو الحلوانى
نجحت السباحة المصرية نور الجندي في حصد ذهبية سباق ٢٠٠ متر فراشة في منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وجاءت السباحة المصرية في المركز الأول بزمن قدرة دقيقتين و١٨ ثانية و٢١ جزءا من الثانية، وتلتها سباحة الجزائر حميدة نيفسي والأنجولية ليا مارتينز.

وتقاك منافسات السباحة بالدورة الإفريقية في مدينة كازبلانا عاصمة المغرب.

بذلك يرتفع رصيد ميداليات مصر لـ 15 ميدالية من بينها 6 ذهبيات و4 فضيات و5 برونزيات.

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