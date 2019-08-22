بهلول صيف فى الغردقة.. القرش الحوتى يظهر من جديد.. والبيئة: أمر مألوف.. فيديو



وقال الدكتور تامر كمال مدير محميات البحر الأحمر إن ظهور القرش الحوتى بالبحر الأحمر أصبح شيئا مألوفا لدى الجميع خلال الفترات الماضية فمحميات البحر الأحمر خلال هذا الصيف سجلت مرات عدة ظهور هذا القرش بناء على إخطارات المراكب السياحية والذى أصبح له مردود قوى على السياحة بالغردقة.



ويشير كمال إلى أن "بهلول" يتردد بشكل دائم على شواطئ البحر الأحمر وأن الحياة البحرية والمائية مطمئنة ونظيفة جدا لتواجد مثل هذه الحيوانات صديقة الإنسان والمهددة بالانقراض.



وأوضح الدكتور محمود حنفى أستاذ علوم البحار بالبحر الأحمر أن القرش الحوتى عملاق فى حجمه ولكنه لطيف ولم تسجل الأجهزة البيئة أى حالات هجوم له فى أى وقت وهو أليف جدا ويتغذى على كائنات دقيقة لا تتعدى المليمترات من حيث الحجم تسمى الهائمات البحرية وقد يتعدى طول فى بعض الأحيان 150 قدما ووزنه 15 طنا.



وكشفت حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحرى، أن القرش الحوتي من الأنواع المدرجة بالقائمة الحمراء المعدة بواسطة الاتحاد العالمي لصون الطبيعة واتفاقيته المرتبطة بالأنواع المهددة بالانقراض والموقع عليها من قبل جمهورية مصر العربية كأحد الأعضاء المؤسسين لهذا الاتحاد.

أصبحت سواحل البحر الأحمر غنية بعدد من الكائنات البحرية المهددة بالانقراض والتى لم تكن تظهر إلا نادرا ومن هذه الكائنات التى أصبح ظهورها شيئا مألوفا ومعتادا هو القرش الحوتى أو كما يلقبه الصيادون بالغردقة بهلول ويرجع ذلك إلى عدد من العوامل.