ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. مطار الأقصر الدولي يستقبل حجاج بيت الله الحرام

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 03:00 ص
مطار الاقصر الدولى
مطار الاقصر الدولى يستقبل حجاج بيت الله الحرام
شمس يونس
يستقبل مطار الأقصر الدولى اليوم الجمعة اولى رحلات عودة الحجاج بيت الله الحرام، وذلك بعد انتهائهم من أداء فريضة الحج.

والمطار يستقبل اليوم ثلاث رحلات الأولى تحمل رقم 696 وتحمل على متنها 142 حاج ، والرحلة الثانية تحمل رقم 6302 وتحمل على متنها 265 حاج، والرحلة الثالثة تحمل رقم 6344 وتحمل على متنها 265 حاج.

ثم يستقبل غدا السبت رحلة واحدة تحمل رقم 676 وتحمل على متنها 142حاجًا وحاجة ويوم 27 أغسطس ثلاث رحلات الأولى تحمل رقم 676 وتحمل على متنها 266 حاجًا وحاجة، والرحلة الثانية تحمل رقم 5624 وعلى متنها 265حاجًا وحاجة ، والرحلة الثالثة تحمل رقم 678 على متنها 265 حاجًا وحاجة، وتستقبل آخر رحلاتها يوم 28 أغسطس وتحمل رقم 676 وعلى متنها 265حاجًا وحاجة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مطار الأقصر يرفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الحجاج.. إنشاء سرادق يسع 1844 حاجا.. وتخصيص فريق عمل من الضباط والموظفين لمساعدتهم ..صور

بعد قليل.. انطلاق أولى رحلات الحجاج من مطار الأقصر الدولي

الجمعة.. سفر الفوج الثانى للحجيج من مطار الأقصر

السعودية تعلن اكتمال العدد: وصول 1.8 مليون حاج عبر كل المنافذ

ترشيحاتنا

تأمين بطالة ورفع المعاش لـ 65 عاما وزيادة 15%.. 40 معلومة عن قانون المعاشات بعد إقراره من الرئيس السيسي

اخبار الفن .. خطوبة أمينة خليل.. إنجى وجدان تهاجم ريهام سعيد.. وأول رد من زوجة أحمد الفيشاوي على حبسه

طفلة مصرية تترك وصية لأسرتها بتوزيع لعب على الأطفال الفقيرة

أحمد الشناوي ينشر فيديو له أثناء نومه في الطائرة المتجهة لـ الكونغو لمواجهة النجم

وزير الدفاع الأمريكي: حمزة بن لادن لقي مصرعه

لاند سكيب وخرائط وسيناريو محاكاة.. تفاصيل تطوير قصر البارون بعد الترميم.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برتقالي X برتقالي .. بشرى تتألق بفستان عصري

بالهوت شورت .. إيمان العاصي تشعل الإنستجرام

مكياج جذاب و بلوزة بكتف واحد .. منة فضالي تخطف الأنظار