اليوم.. مطار الأقصر الدولي يستقبل حجاج بيت الله الحرام

يستقبل مطار الأقصر الدولى اليوم الجمعة اولى رحلات عودة الحجاج بيت الله الحرام، وذلك بعد انتهائهم من أداء فريضة الحج.



والمطار يستقبل اليوم ثلاث رحلات الأولى تحمل رقم 696 وتحمل على متنها 142 حاج ، والرحلة الثانية تحمل رقم 6302 وتحمل على متنها 265 حاج، والرحلة الثالثة تحمل رقم 6344 وتحمل على متنها 265 حاج.



ثم يستقبل غدا السبت رحلة واحدة تحمل رقم 676 وتحمل على متنها 142حاجًا وحاجة ويوم 27 أغسطس ثلاث رحلات الأولى تحمل رقم 676 وتحمل على متنها 266 حاجًا وحاجة، والرحلة الثانية تحمل رقم 5624 وعلى متنها 265حاجًا وحاجة ، والرحلة الثالثة تحمل رقم 678 على متنها 265 حاجًا وحاجة، وتستقبل آخر رحلاتها يوم 28 أغسطس وتحمل رقم 676 وعلى متنها 265حاجًا وحاجة.