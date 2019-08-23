محافظ أسوان يوجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال رفع كفاءة نفق محطة السكة الحديدية بـ كوم أمبو .. صور

فى استجابة سريعة من اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان لشكوى أهالى مدينة كوم أمبو وتضررهم من سوء حالة نفق محطة السكك الحديدية والذى تم افتتاحه فى شهر نوفمبر الماضى، فقد أعطى المحافظ توجيهاته لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بسرعة الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال اللازمة لرفع كفاءة هذا النفق الحيوى والذى يعتبر إضافة هامة لمنظومة المرافق الخدمية التى تربط شرق المدينة وتضم عددا من المزلقانات وكوبرى علوى .



ومن جانبه أكد أحمد عبد الوهاب رئيس الوحدة المحلية أنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان فقد تم تزويد النفق بمصدر إضاءة بديل يعمل كاحتياطى فى حالة انقطاع الكهرباء عن نظام الإضاءة المنفذ بالنفق والذى يعمل بحالة جيدة .



وأشار عبد الوهاب إلى أن النفق مزود أيضًا بفتحات تهوية متصلة بجهاز بلاور لتجديد الهواء داخل النفق باستمرار.



كما أوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو أنه تم التأكيد على تواجد أفراد أمن تابعين للوحدة المحلية بالنفق لتوفير الخدمات التأمينية المطلوبة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والأهالى المارين به وذلك بالتوازى مع الخدمات الشرطية التى تعمل على تأمين النفق باستمرار على مدار اليوم.