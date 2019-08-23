ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يوجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال رفع كفاءة نفق محطة السكة الحديدية بـ كوم أمبو .. صور

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:16 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
فى استجابة سريعة من اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان لشكوى أهالى مدينة كوم أمبو وتضررهم من سوء حالة نفق محطة السكك الحديدية والذى تم افتتاحه فى شهر نوفمبر الماضى، فقد أعطى المحافظ توجيهاته لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بسرعة الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال اللازمة لرفع كفاءة هذا النفق الحيوى والذى يعتبر إضافة هامة لمنظومة المرافق الخدمية التى تربط شرق المدينة وتضم عددا من المزلقانات وكوبرى علوى .

ومن جانبه أكد أحمد عبد الوهاب رئيس الوحدة المحلية أنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان فقد تم تزويد النفق بمصدر إضاءة بديل يعمل كاحتياطى فى حالة انقطاع الكهرباء عن نظام الإضاءة المنفذ بالنفق والذى يعمل بحالة جيدة .

وأشار عبد الوهاب إلى أن النفق مزود أيضًا بفتحات تهوية متصلة بجهاز بلاور لتجديد الهواء داخل النفق باستمرار.

كما أوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو أنه تم التأكيد على تواجد أفراد أمن تابعين للوحدة المحلية بالنفق لتوفير الخدمات التأمينية المطلوبة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والأهالى المارين به وذلك بالتوازى مع الخدمات الشرطية التى تعمل على تأمين النفق باستمرار على مدار اليوم.
محافظ أسوان يوجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال رفع كفاءة نفق محطة السكة الحديدية بـ كوم أمبو .. صور
محافظ أسوان يوجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال رفع كفاءة نفق محطة السكة الحديدية بـ كوم أمبو .. صور
محافظ أسوان يوجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال رفع كفاءة نفق محطة السكة الحديدية بـ كوم أمبو .. صور
محافظ أسوان يوجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال رفع كفاءة نفق محطة السكة الحديدية بـ كوم أمبو .. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إخطاره بمشكلة عقار عزبة رؤوف بكوم أمبو.. محافظ أسوان يوجه بإزالة وإخلاء المبنى حفاظا على أرواح المواطنين

محافظ أسوان يتابع تنفيذ حملة إزالة مكبرة لـ تعديات وإشغالات بـ كوم أمبو .. صور

ترشيحاتنا

أحمد الشناوي ينشر فيديو له أثناء نومه في الطائرة المتجهة لـ الكونغو لمواجهة النجم

نجم الأهلي السابق يكشف طلبا غريبا من حسام حسن خلال مشاركته غرفة أحد معسكرات الإعداد.. فيديو

نجم الأهلي يضع روشتة لتواجد مهاجمين متميزين في مصر .. فيديو

أهم الأخبار: خفض أسعار الفائدة.. اعترافات مثيرة لـ عنتيل كفر حجازى.. مصر تتصدر دورة الألعاب

كارثة.. اللقطات الأولى لمقتل وإصابة العشرات في حفل راب بالجزائر.. فيديو

بعد قرار المركزي..البنك الأهلي يخفض فائدة الشهادات الثابتة 1% والمتغيرة 1.5%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برتقالي X برتقالي .. بشرى تتألق بفستان عصري

بالهوت شورت .. إيمان العاصي تشعل الإنستجرام

مكياج جذاب و بلوزة بكتف واحد .. منة فضالي تخطف الأنظار