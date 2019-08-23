تداول 303 شاحنات و462 سيارة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر تداول 303 شاحنات بضائع و462 سيارة؛ حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين القاهرة وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 50 شاحنة و16 سيارة بينما تغادر السفينتين امانة والحرية وعلى متنهم 80 شاحنة و107 سيارات.





واستقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى أمانة، القاهرة، الحرية وعلى متنهم 26 شاحنة و27 سيارة وغادرت السفينتين القاهرة وبوسيدون اكسبريس وعلى متنها 90 شاحنة و134 سيارة.



