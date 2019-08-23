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برلمان

فصل المأذون وحرمان الأب من الولاية.. مشروع قانون لمنع زواج الأطفال

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:58 م
قانون لمنع زواج الأطفال
قانون لمنع زواج الأطفال
عبد الرحمن سرحان
قالت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إنها تتبنى مجموعة من التعديلات التشريعية التي تنتوي تقديمها تأمل في مناقشتها خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس، مشيرة إلى أن أهم هذه المشروعات بقوانين هي منع زواج الأطفال.

وأوضحت "الهواري"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن ظاهرة منع زواج الأطفال منتشرة للغاية خاصة في الصعيد، ويحتاج الأمر إجراء تعديلات على مجموعة من القوانين، مضيفة بأن التعديلات تشمل فصل المأذون الذي يقوم بتحرير عقد عرفي لمن أقل من 18 عامًا.

وأشارت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى أن تعديلات منع زواج الأطفال تنص على حرمان الأب من الولاية إذا قام بتزويج ابنته قاصرًا.

وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروعا قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

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