الاسماعيلى يهزم البلاستيك بهدفين وديا

فاز فريق الكرة بنادى الإسماعيلي على البلاستيك بهدفين مقابل هدف واحد فى المباراة الودية التى اقيمت بينهما بمعسكر الاسماعيلى بالقاهرة.



وأحرز هدفى الاسماعيلى حازم مرسى ومحمد هاشم.. وشهدت المباراة قيام الجهاز الفني بقيادة محمود جابر بتجربة معسكر العناصر للوقوف على مستوى جميع اللاعبين.



ومن المقرر ان يختتم الاسماعيلى معسكره غدا بمواجهة انبى فى بتروسبورت قبل السفر الى الإسماعيلية.



وقرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة يوم الاحد المقبل على ان يعود الفريق لتدريباته بداية من يوم الاثنين المقبل