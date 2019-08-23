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محافظات

قطع الكهرباء عن عدة مناطق في المحلة غدا

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 10:38 م
قطع الكهرباء عن عدة
قطع الكهرباء عن عدة مناطق بالمحلة غدا
أحمد على
أعلن المهندس أشرف الحسيني رئيس قطاع كهرباء شرق بمحافظة الغربية، اليوم، عن قطع التيار الكهربي من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 9 من صباح غد السبت، من محطة محولات غرب المحلة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية على المحطة، و بالتالى سيتم فصل التيار خلال هذه الفترة.

وحدد رئيس قطاع كهرباء أن مناطق سكنية التي سيتم فصل التيار الكهربي بها بمدينة المحلة من بينها " شارع نعمان الاعصر – المركز الطبى – المخبز الالى – طريق الجابريه – منطقة السكة الوسطى – سوق اللبن – مجلس المدينة – منطقة الزراعة – طريق دمرو – طريق ديرب – منطقة سيدى خلف – منطقة العيسوى – شارع الحنفى – شارع العباسى القديم – المبره – السنترال 1 و 2 – حى اول المحلة – مجمع الاحوال المدنية – منطقة زكريا – شارع جلال الدين – شارع المعهد الدينى – قسم ثالث المحلة – المنطقة الصناعية – المنسوب – برهام – ابو دراع – القاضى – عزبة خضر – سوق الجملة – ابو زهره – منطقة اخوان خليل – جسر الجمهورية – المنشية – طريق بلقينا القديم – مستشفى الصدر – مستشفى الحميات – مركز الكبد ".

بينما ثانيا خطوط الريف "الدواخلية – نمره البصل – السجاعية – صفط تراب – سندسيس – عياش – ديرب هاشم – بلقينا – الهياتم – الجابرية – البنوان – تنقية المياه 1 و 2 – سامول – المعتمدية – دنوشر ".

كما أهاب رئيس قطاع شركة الكهرباء أهالي ومواطني مناطق السكنية بالضرورة تدبير احتياجاتهم طوال فترة أعمال الصيانة.

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