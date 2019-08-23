قطع الكهرباء عن عدة مناطق في المحلة غدا

أعلن المهندس أشرف الحسيني رئيس قطاع كهرباء شرق بمحافظة الغربية، اليوم، عن قطع التيار الكهربي من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 9 من صباح غد السبت، من محطة محولات غرب المحلة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية على المحطة، و بالتالى سيتم فصل التيار خلال هذه الفترة.
وحدد رئيس قطاع كهرباء أن مناطق سكنية التي سيتم فصل التيار الكهربي بها بمدينة المحلة من بينها " شارع نعمان الاعصر – المركز الطبى – المخبز الالى – طريق الجابريه – منطقة السكة الوسطى – سوق اللبن – مجلس المدينة – منطقة الزراعة – طريق دمرو – طريق ديرب – منطقة سيدى خلف – منطقة العيسوى – شارع الحنفى – شارع العباسى القديم – المبره – السنترال 1 و 2 – حى اول المحلة – مجمع الاحوال المدنية – منطقة زكريا – شارع جلال الدين – شارع المعهد الدينى – قسم ثالث المحلة – المنطقة الصناعية – المنسوب – برهام – ابو دراع – القاضى – عزبة خضر – سوق الجملة – ابو زهره – منطقة اخوان خليل – جسر الجمهورية – المنشية – طريق بلقينا القديم – مستشفى الصدر – مستشفى الحميات – مركز الكبد ".
بينما ثانيا خطوط الريف "الدواخلية – نمره البصل – السجاعية – صفط تراب – سندسيس – عياش – ديرب هاشم – بلقينا – الهياتم – الجابرية – البنوان – تنقية المياه 1 و 2 – سامول – المعتمدية – دنوشر ".
كما أهاب رئيس قطاع شركة الكهرباء أهالي ومواطني مناطق السكنية بالضرورة تدبير احتياجاتهم طوال فترة أعمال الصيانة.
وحدد رئيس قطاع كهرباء أن مناطق سكنية التي سيتم فصل التيار الكهربي بها بمدينة المحلة من بينها " شارع نعمان الاعصر – المركز الطبى – المخبز الالى – طريق الجابريه – منطقة السكة الوسطى – سوق اللبن – مجلس المدينة – منطقة الزراعة – طريق دمرو – طريق ديرب – منطقة سيدى خلف – منطقة العيسوى – شارع الحنفى – شارع العباسى القديم – المبره – السنترال 1 و 2 – حى اول المحلة – مجمع الاحوال المدنية – منطقة زكريا – شارع جلال الدين – شارع المعهد الدينى – قسم ثالث المحلة – المنطقة الصناعية – المنسوب – برهام – ابو دراع – القاضى – عزبة خضر – سوق الجملة – ابو زهره – منطقة اخوان خليل – جسر الجمهورية – المنشية – طريق بلقينا القديم – مستشفى الصدر – مستشفى الحميات – مركز الكبد ".
بينما ثانيا خطوط الريف "الدواخلية – نمره البصل – السجاعية – صفط تراب – سندسيس – عياش – ديرب هاشم – بلقينا – الهياتم – الجابرية – البنوان – تنقية المياه 1 و 2 – سامول – المعتمدية – دنوشر ".
كما أهاب رئيس قطاع شركة الكهرباء أهالي ومواطني مناطق السكنية بالضرورة تدبير احتياجاتهم طوال فترة أعمال الصيانة.