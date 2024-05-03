عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عفاف شعيب لـ صدى البلد: أشرف عبد الغفور من علامات الفن الراقي

صدى البلد

أعربت الفنانة عفاف شعيب عن حزنها الشديد، على الراحل أشرف عبد الغفور، وذلك خلال تكريم اسمه على المسرح القومي، مؤكدة أنهم فقد إنسانا عظيما.

 

وتحدث الفنانة عفاف شعيب في لقاء خاص ل  صدى البلد مع المذيعة أوركيد سامي على هامش تكريم اسم أشرف عبد الغفور في المسرح القومي، قائلا: افتقدناه جميعا سواء على المستوى الفني أو الإنساني، كان عظيمًا، وقدم أشياء عظيمة وكبيرة  ، وكان بيحاول يهرب من الشهرة بيروح يشتغل وبس ويقدم شغله على أكمل وجه، و استاذ في اللغة العربية و لم يرحل و هيفضل في قلوبنا اشتغلت معاه كثير 
و تابعت ريهام عبد الغفور نجمة و بنت الوز عوام و فخورين بيها و بوالدها ربنا يصبرهم و يصبرنا

 


تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال؛ أقام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي؛ حفل تكريم اسم الفنان الكبير الراحل أشرف عبد الغفور، وذلك مساء  الأربعاء 24 أبريل 2024م؛ بالمسرح القومي.

 

حضر الاحتفالية الدكتور أشرف زكي- نقيب المهن التمثيلية، وكوكبة من نجوم الفن والمجتمع منهم: القديرات: سميرة عبد العزيز، مديحة حمدي، عفاف شعيب، آمال رمزي، عزة لبيب، الفنان القدير لطفي لبيب، والقدير محمد أبو داود، والمخرجان حسن الوزير وأحمد  إسماعيل، والفنان القدير يوسف إسماعيل، والفنانون: محمد رياض، أحمد سلامة، محمد رضوان، سعيد الصالح، أحمد صادق، أيمن عزب، علي كمالو، محمد صلاح آدم، حمزة العيلي، والأب بطرس دانيال.

 


بدأت الإحتفالية بعرض شهادات لبعض الفنانين عن الراحل أشرف عبد الغفور منهم: الأستاذ الدكتور أشرف زكي نقيب، الفنان الكبير يحيى الفخراني، الفنان القدير نبيل الحلفاوي، والمخرج محمد فاضل،  والفنانين: سامح الصريطي ومحمد أبو داود، وإيهاب فهمي، والفنانات القديرات: سوسن بدر، رانيا فريد شوقي، حنان مطاوع.


وعزف تريو الموسيقى الغربية بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات العالمية،أعقبه فيلم تسجيلي بعنوان "شكرا.. أشرف عبد الغفور" من إنتاج المركز القومي للمسرح؛ استعرض السيرة الذاتية والفنية للراحل  أشرف عبد الغفور.


 

Screenshot_2024-05-03-03-08-21-42
Screenshot_2024-05-03-03-08-21-42
Screenshot_2024-05-03-03-08-10-72
Screenshot_2024-05-03-03-08-10-72
Screenshot_2024-05-03-03-08-05-85
Screenshot_2024-05-03-03-08-05-85
Screenshot_2024-05-03-03-06-26-46
Screenshot_2024-05-03-03-06-26-46
Screenshot_2024-05-03-03-06-05-31
Screenshot_2024-05-03-03-06-05-31

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نيابة دبي تأمر بحبس الإعلامي نيشان بسبب ياسمين عز| اعرف الحكاية

بالقانون.. 5 حالات يرفض فيها التصالح بمخالفات البناء

قرار عاجل من الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

رئيس شعبة مواد البناء يكشف تفاصيل تراجع سعر طن الحديد 20 ألف جنيه

بأكثر من مليون جنيه .. شاهد ساعة دينا الشربيني ببرنامج لميس الحديدي تشعل السوشيال ميديا

ما لم تره.. كواليس مباراة الزمالك والبنك الأهلي | فيديو

جانيت طفلة السودان..تفاصيل واعترافات ما حدث معها قبل موتها في مدينة نصر

خبير تحكيمي يكشف مدى صحة ركلة جزاء الزمالك أمام البنك الأهلي

ترشيحاتنا

معاق أم محارب؟ .. جدل علمي شائك حول الملك توت عنخ آمون

جانيت طفلة السودان..تفاصيل واعترافات ما حدث معها قبل موتها في مدينة نصر

بسعر على قد الأيد وبإمكانيات خارقة ... لينوفو تطلق جهاز IdeaPad 15s

المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف مناطق حيوية في تل أبيب وبئر السبع بإسرائيل | فيديو

بأكثر من مليون جنيه .. شاهد ساعة دينا الشربيني ببرنامج لميس الحديدي تشعل السوشيال ميديا

حلقة نقاشية بعنوان دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في فحص جرائم الإنترنت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان شيري عادل تثير الجدل بالسوشيال ميديا

صاحبة أغنية أنا دندن.. شاهد إطلالات زوجة محمد رجب تثير السوشيال ميديا

بفستان باربي.. شيري عادل بإطلالة جذابة في السويد

لون الشمس تغير للأخضر.. تفاصيل مدهشة| صور

فيديو

فريدة سيف النصر توجه رسالة بعد تجاهل اسمها في اللقاءات التليفزيونية

المشاعر متغيرة .. نهى عابدين تكشف حقيقة رفضها للارتباط

مقدمتش أفضل ما عندي.. فريدة سيف النصر تتحدث عن شخصية سترة

فنانة لبنانية.. بجرأتها سرقت قلب الفنان محمد رجب بعد تمثيلهما معًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ