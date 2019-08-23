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3 كتب وعلبة سجاير .. أحمد مجدي يغني لأول مرة على الهواء .. فيديو

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 11:07 م
احمد مجدي
احمد مجدي
عمرو ممدوح
قدم الفنان والممثل الشاب أحمد مجدي، أغنية "3 كتب وعلبة سجاير" والتي يعرضها لأول مرة من ألحانه، مشيرا إلى أنه يتمنى إيجاد مطرب ليغني هذه الأغنية.

وأضاف أحمد مجدي، في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على فضائية «سي بي سي» أن كلمات الأغنية مختلفة، وتدعو للسفر بدون جواز سفر، أو أوراق.

وأوضح الفنان أحمد مجدي، أن هذه الأغنية هي أول تجربة ألحان له، مشيرا إلى أنه يبحث دائما عمات يحبه فيتعلمه، أيا كان المكسب المادي من وراء هذه الأعمال المختلفة، ويبحث دائما عن سلامه الداخلي.

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