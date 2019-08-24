الفنان الكبير والجدع جدا.. رسالة خالد منيب للفنان تامر حسنى

حرص الفنان خالد منيب، على توجيه الشكر للمطرب تامر حسني، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام ".



وكتب منيب عبر حسابه على "إنستجرام": "الفنان الكبير الخلوق الجدع جدا جدا تامر حسني، من اللي شوفته في الفترة القصيرة اللي فاتت من ساعة ما بدأت مشواري في الغناء، عرفت إن صعب جدا إن فنان كبير ونجم عالمي زي تامر حسني يقف جنب فنان شاب ويسانده ويستخدم نجاحه وجماهيريته في إنه يساعد حد لسه بيبتدي مشواره، ويحسسه إنه أخوه الكبير".



وأضاف: "حبيبي يا تامر الله يبارك فيك، ومش عارف أقولك إيه غير إن فعلا شكرا جدا جدا جدا".



من ناحية أخرى طرح الفنان خالد منيب ابن شقيق الراحل عامر منيب اغنية جديدة بعنوان: " ناويلى على ايه ".

